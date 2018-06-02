دافع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس اليوم السبت عن تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى التي دعا فيها المصدرين إلى الاعتماد على الأقدام السوداء لتسويق المنتجات الجزائرية في فرنسا.وقال ولد عباس من تيزي وزو أن ما قاله اويحيى حول الأقدام السوداء تم تحريفه عن معناه الحقيقي.

وأبدى ولد عباس استعداده للحوار مع حركة حمس شريطة أن تتماشى المبادرة التي أطلقتها مع برنامج الرئيس.

من جهة أخرى أكد الأمين العام لـ"الأفالان" أن الجزائر مستهدفة من طرف منظمات غير حكومية، معتبرا أن الرسالة التي تم بثها من مقر الاتحاد الأوروبي من بروكسل ضد بوتفليقة لا تقلق أحدا، لأن من نشرها لا يمثل الشعب -حسب قوله-.

"الرئيس المقبل من الأفالان ... والفاهم يفهم "

من جهة أخرى أكد جمال ولد عباس أن " الرئيس المقبل سيكون من الأفالان، والفاهم يفهم "، وهو ما اعتبر تأكيد ضمني من أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيترشح لعهدة جديدة .

وحرص ولد عباس، في لقاء له مع إطارات الحزب لولايات تيزي وزو، البويرة، بومرداس وبجاية، عقد بتيزي وزو، حرص أن يظهر بأنه لا يدعو الرئيس لعهدة جديدة حيث أصر على تكرار عبارة "الكلمة الأخيرة تعود للرئيس" ولكنه شدد على أن " مناضلي الحزب يؤكدون على أن الرئيس لا بد من أن يواصل إنجازاته التي شرع فيها خلال العشرين سنة "، كما أشار إلى أن الرئيس بوتفليقة " أعطى للحزب خارطة طريق جديدة تمتد في القترة ما بين 2020 و2030" .

وبدا ولد عباس هذه المرة بلهجة مغايرة للهجة المعتادة ، حيث شدد على " أن البعض يتحدث عن عهدات أخرى ، نحن لا نتحدث عن عهدة خامسة أو عاشرة ... لكن المناضلين يرون أن الرئيس لا بد أن يستمر في إنجازاته ".

على صعيد آخر قدم ولد عباس قائمة أعضاء المكتب السياسي الجديد الذين حضروا معه إلى تيزي وزو، حيث جدد إشارته إلى أن رئيس الحزب هو الذي قرر تغيير المكتب السياسي "لإعطاء انطلاقة جديدة للحزب"، مشيرا إلى ما أسماه "فوضى" وجد عليها الأفالان لما استلم قيادته إلى درجة وجود عدد كبير من قسمات ومحافظات موازية، مؤكدا على أن عهد الفوضى في الحزب قد انتهت.وبخصوص قانون المالية التكميلي ، اكتفى ولد عباس بالقول أن " الكلمة الأخيرة تعود لرئيس الجمهورية".