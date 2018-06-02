بات الناخب الوطني رابح ماجر مهددا بالإقالة في حال تعثر جديد ضد المنتخب البرتغالي هذا الخميس.

ويبدو أن أيام صاحب الكعب الذهبي باتت معدودة على رأس "الخضر" وهو ما أكدته وكالة الأنباء الرسمية، التي قالت أن الحديث الدائر في محيط "الفاف"، يؤكد أنه ستتم إقالة ماجر في حال خسارة جديدة في اللقاء الودي ضد منتخب البرتغال بطل أوروبا، بلشبونة في 7 جوان الحالي.

وما يؤكد هذا الطرح هو الانتقادات اللاذعة لوزير الشباب والرياضة محمد حطاب الذي وصف الخسارة أمام الرأس الأخضر بغير المقبولة، وواصفا الطريقة التي انهزم بها "الخضر" بـ"الهزيلة".

وتعرض قائد "الخضر" خلال كأس إفريقيا 1990 بالجزائر، إلى صافرات الاستهجان من قبل الجماهير القليلة الحاضرة بمدرجات الملعب الأولمبي.