ضبطت دوريات الأمن بمحافظة الخرج جنوب شرق منطقة الرياض صباح، يوم السبت، عاملا إفريقيا مخالفا لنظام الإقامة والعمل، قام بتحويل وادي الثليماء للمجاري إلى وكر لتصنيع وتجهيز الخمور.

وفي التفاصيل، اشتبهت إحدى دوريات الأمن بعامل من أصول إفريقية يتردد بشكل مشبوه على إحدى مناطق في وادي الثليماء للمجاري، جنوب محافظة الخرج، وبعد متابعة وترصد من رجال الأمن بدأت منذ ساعات الفجر الأولى، أثمرت جهودهم عن ضبطه وهو بحالة سكر شديد وفي حيازته سلاح أبيض (ساطور).

كما تمكنت قوات الأمن السعودية من ضبط 29 برميلا كبيرا و410 قوارير كبيرة الحجم جاهزة للترويج، بالإضافة لأدوات تصنيع خمور كاملة. ووفقا للتحقيقات المبدئية، اتضح أن المضبوطات كانت معدة للترويج خلال أول أيام عيد الفطر.

هذا وقامت فرق الدوريات الأمنية بإيقاف العامل المخالف للتحقيق معه، كما قامت بالتحفظ على المضبوطات تمهيدا لإتلافها.