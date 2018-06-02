شهدت مدينة تلمسان عصر الخميس الماضي ، إنزالا وزاريا على مطار زناته مصالي الحاج الدولي بحضور أحد عشر وزيرا من حكومة أحمد أويحيى، وهذا بهدف حضور جنازة والدة مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري، بمقبرة الشيخ السنوسي في تلمسان، حيث حضر وزراء الداخلية والعدل والخارجية والرياضة ووزراء آخرون وشخصيات عسكرية وسياسية، فيما كان غياب الوزير الأول ملحوظا خاصة أن رئاسة الجمهورية كلفت وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بتقديم التعازي لعائلة مدلسي في تلمسان باسم رئيس الجمهورية. حاضرون قالوا إن مجلس الحكومة انعقد في تلمسان ولكن في غياب الوزير الأول أحمد أويحيى، مع الإشارة أن مصالح رئاسة الجمهورية أجلت موعدا لمجلس الوزراء كان مبرمجا لليوم نفسه.