استغرب الصحفيون الذين حضروا نشاط إفطار جماعي أقيم على شرف الأيتام بحضور 5 وزراء، قبل يومين بأحد المراكز التابعة لوزارة التضامن ببئر خادم بالعاصمة، عدم احترام البروتوكول الذي كان يبرمج إفطار ممثلي وسائل الإعلام بالساحة التي احتضنت الأيتام والوزراء، ليتمكنوا من ملاحظة النشاط وتغطيته، لكن ما حدث هو توجيههم إلى قاعة داخلية وتعويضهم بأفراد الحرس الشخصي وصحفيات من قناة عمومية .. والأغرب أن تلك القاعة لم تحظ باهتمام المشرفين تماما، لدرجة أن من كان بداخلها صار يبحث عن فطور بمفرده، بينما كانت أطباق “5 نجوم” تتهاطل على الجهة الأخرى. وأمام هذا الوضع، اكتفى إطارات وزارة التضامن بالإفطار على نصف حبة موز تضحية منهم في سبيل إنجاح النشاط.