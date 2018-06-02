حجزت مصالح الدرك الوطني، أمس الأول، بخنشلة على مستوى حاجز أمني شاحنة بها مواد غذائية دون فواتير خاصة بقفة رمضان لإحدى البلديات.

ومباشرة تم حجز الكمية وإخطار الجهات القضائية التي أمرت بفتح تحقيق في الحادثة.



يحدث هذا في الوقت الذي لا تزال الكثير من البلديات تعرف عجزا في توزيع القفة بسبب الاحتجاجات على غرار عاصمة الولاية، حيث شن بسببها المواطنون المعوزون احتجاجات عارمة خلال العشر الأوائل من الشهر الفضيل، واتهموا المنتخبين بسرقتها وتحويلها والإنقاص من كميتها، كما أن المستفيدين منها من المعوزين أكدوا أن مبلغ القفة المحدد بـ10 آلاف دج ليس أكيدا، لأن ما وجدوه من مواد غذائية لا يتعدى مبلغها، حسبهم، ألفي دج. وكان نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الأحرار طالب في رسالة موجهة إلى السلطات المحلية بفتح تحقيق عاجل في اختفاء حصص معتبرة من قفة رمضان، كان من المفروض أن تصل إلى مستحقيها، كما طالب وبإلحاح الكشف عن قضية تهريب مواد غذائية مخصصة للمعوزين والفقراء والأرامل، والضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه الاستيلاء على مساعدات الدولة للمعوزين.



