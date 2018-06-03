أعلن الديوان الوطني للحج و العمر، اليوم الأحد، كافة الحجاج الميامين لموسم 2018، الانطلاق الرسمي لعملية اقتناء تذاكر السفر و التسجيل الخاص بالإسكان الالكتروني لموسم الحج 2018 عبر موقعه الرسمي.

و نشر الديوان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن اقتناء تذاكر سفر الحج ستكون ابتداء من يوم الأحد 10 جوان الجاري لتمتد إلى غاية 1 جويلية المقبل في كافة وكالات الخطوط الجوية الجزائرية المعتمدة لذلك و المنتشرة عبر الوطن.

أما بالنسبة لعملية الإسكان الالكتروني ستنطلق يوم 11 جوان، عبر الموقع الرسمي للديوان.