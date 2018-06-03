لقي 67 شخصا حتفهم في أكثر من 1700 حادث مرور على المستوى الوطني منذ بداية الشهر الفضيل.

وأوضح النقيب نسيم برناوي المكلف بالاتصال على مستوى الحماية المدنية، للقناة الثالثة ،اليوم الأحد، أن نقص اليقظة والسرعة المفرطة تشكلان أهم أسباب وقوع حوادث المرور خلال الشهر الفضيل لاسيما في فترات محددة، مضيفا أن نسبة كبيرة من الحوادث تم تسجيلها بين الساعة 16:00 زوالا والـ 18:00 مساء تليها الفترة الممتدة بين الـ 18:00 مساء والـ 20:00 خاصة في الدقائق الأخيرة قبل الإفطار، أين يعمد السائقون إلى استعمال السرعة المفرطة،

أما الفترة الثالثة التي تكثر في حوادث المرور فهي بين الساعة الـ 06:00 والـ 08:00 صباحا بسبب قلة النوم والتعب، حسب برناوي .

وفي السياق ذاته، لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 31 أخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 11 حادث مرور خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ماي و 02 جوان 2018 .

وأوضح مصالح الحماية المدنية أن أثقل حصيلة قد سجلتها ولاية سطيف بوفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح على إثر 3 حوادث مرور أهمها يتمثل في اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الولائي رقم 14 ببلدية عين عباسة .

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية على إثر تساقط الأمطار التي شهدتها المناطق الشمالية للوطن في كل من ولاياتي تيارت و برج بوعريريج أين قام أعوان الحماية المدنية بعدة عمليات لامتصاص المياه داخل المنازل والأحياء بدون تسجيل خسائر تذكر.