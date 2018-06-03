انقطع بث القنوات التلفزيونية التابعة لشبكة "بي ان سبورت" القطرية في الإمارات، فيما تقترب الذكرى السنوية الأولى للأزمة بين الدوحة من جهة، والإمارات والسعودية والبحرين ومصر من جهة أخرى.

وأعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" التي تعرض القنوات القطرية في الإمارات، اليوم الأحد، أن شبكة "بي ان سبورت" هي التي حجبت البث.

وقالت "دو" في بيان على موقعها الإلكتروني: "نأسف لإعلان أن زبائننا غير قادرين مؤقتا على مشاهدة قنوات وباقات بي ان سبورت "بسبب قرار صادر عن الشبكة.

ويأتي حجب قنوات "بي ان" أمس السبت، في خضم أزمة سياسية، وإعلان الشبكة أن قنواتها تتعرض للقرصنة في المنطقة، وأن قناة اسمها "بي اوت كيو" تبث محتوى قنواتها بطريقة غير مشروعة.

وتملك شبكة "بي ان سبورت" القطرية حقوق بث كأس العالم بكرة القدم 2018 التي تنطلق منافساتها بعد أسبوعين، وستبث كافة مبارياتها الـ64 في الشرق الأوسط والإمارات ضمنا.

وقال مصدر مطلع إن انقطاع البث سببه مفاوضات تجارية لا تزال جارية، ولا علاقة له بالتوتر السياسي أو باتهامات القرصنة.