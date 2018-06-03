قررت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، اليوم الأحد ،مواصلة مقاطعتها للمناوبات.

وكانت التنسيقية، قد أكدت إستعدادها العودة إلى ضمان المناوبات، بداية من اليوم 3 جوان، بشرط أن يتم استدعاهم من قبل وزارة الصحة إلى طاولة الحوار قبل هذا التاريخ، غير أن الجهات المعنية لم ترد على ذلك ، حسب ما ورد في بيان التنسيقية.

و أكدوا المضربون تمسكهم بالمطالب التي رفعوها منذ 14 نوفمبر 2017، كما جددوا استعدادهم إلى أي حوار بناء .