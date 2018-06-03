حذرت وزارة الداخلية البريطانية ،اليوم الأحد ،من أن البلاد ستواجه "تهديدا إرهابيا خطيرا"، خلال العامين المقبلين على الأقل، مع توقعات بارتفاعه لاحقا.

كما قالت وكالات الأمن إن بريطانيا تواجه أيضا نموا في خطر العنف اليميني، وتعتقد أنه قد يكون دافعا لشن هجمات، وذلك تزامنا مع اقتراب الكشف عن استراتيجية بريطانيا لمكافحة الإرهاب.

وسيعلن وزير الداخلية ساجد جاويد، غدا الاثنين، مجموعة من الخطوات الهادفة لتعزيز جهود السلطات الأمنية لمواجهة العنف.

وقالت الوزارة في بيان نقلته صحيفة "غارديان" ،"نتوقع أن يتزايد التهديد الإرهابي الحالي خلال العامين المقبلين، وأن يرتفع أكثر لاحقا، كما أننا نعتقد أن تهديد الإرهاب اليميني في نمو".

وتابع البيان: "عالميا، الجماعات الإرهابية من كل الخلفيات مستمرة في التطوير، مستغلة وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا والعلم لتوسيع أهدافها وطموحاتها".

ومنذ مارس 2017، أحبطت سلطات الأمن في بريطانيا 12 هجوما إرهابيا و4 هجمات من اليمينيين المتطرفين، فيما تنفذ الأجهزة الأمنية مئات العمليات الأخرى حاليا.

وخضع نحو 20 ألف شخص في بريطانيا للتحقيق، بعد شكوك في إمكانية قيامهم بشن أو التخطيط لهجمات.