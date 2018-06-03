لقي شخص مصرعه وأصيب 30 آخرون في حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين بجمل، ليلة أمس السبت، بمدخل بلدية الشلالة بالبيض، حسبما علم اليوم الأحد لدى مصالح الحماية المدنية.

وأفادت ذات المصالح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن الحادث وقع في حدود الساعة منتصف الليل والنصف على مستوى الطريق الوطني على بعد 10 كيلومترات من مدخل بلدية الشلالة أقصى جنوب الولاية، وذلك على إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين بجمل على مستوى الطريق المذكور.

وقد تسبب الحادث في انقلاب الحافلة التي تعمل عبر خط تبسة - بشار مما أاسفر عن مقتل قابض الحافلة البالغ من العمر 53 سنة فيما تعرض 30 شخصا آخرا تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 35 سنة كلهم رجال لإصابات متعددة، منهم أربعة حالتهم

حرجة تم تحويلهم نحو مستشفى محمد بوضياف بعين الصفراء بولاية النعامة لتقلي الإسعافات.

كما تم تحويل ثلاثة مصابين نحو مستشفى الأبيض سيدي الشيخ بالبيض و 23 آخرا إلى العيادة المتعددة الخدمات بالشلالة.

من جانبها فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث.