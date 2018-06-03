كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش بسكيكدة، أمس السبت، خمسة مخابئ للإرهابيين تحتوي على 7 قذائف "هاون" عيار 60 ملم و بندقية مضخية و 3 قنابل تقليدية الصنع و 110 لتر من المواد الكيميائية "الأمونيترات" التي تدخل في إعداد المتفجرات، بالإضافة إلى 1131 طلقة من مختلف العيارات ومعدات التفجير وصفائح لتوليد الطاقة الشمسية وكمية معتبرة من المواد الغذائية والأدوية والألبسة وأغراض أخرى.



و أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام، أوقفت تسع منقبين عن الذهب وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع و 10 مطارق ضغط و 7 مولدات كهربائية وجهاز كشف عن المعادن وجهازي اتصال عبر الأقمار الصناعية، في حين حجزت عناصر الدرك الوطني 33 كيلوغرام من الكيف المعالج بوهران.



ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بكل من الغزوات والقالة، محاولات هجرة غير شرعية لـ 36 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 74 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة.