أكد المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة ياسين كريم، أن السلطة التي يشرف عليها تضطلع بمهمة تنسيق العمل ووضع سياسة منظمة للنقل على مستوى العاصمة.

و أوضح ياسين كريم لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة، اليوم الأحد، أنه من بين العمليات المقترحة إعداد خارطة نقل متعددة الأنماط لفائدة مستخدمي وسائل النقل الجماعي عبارة عن نظام معلومات يسمح بتوفير مختلف البيانات و المعطيات حول شبكة النقل تتضمن أيضا توضيح مسار تحرك جميع وسائل النقل المتوفرة في العاصمة من نقل عمومي، ميترو، ترامواي، قطار و مصاعد هوائية وذلك من خلال تنسيق العمل واستحداث منتج مشترك موحد يمكن الزبون من استخدام أكثر من وسيلة واحدة للوصول إلى وجهته في ظرف وجيز.

ومن بين مشاريع السلطة المنظمة للنقل الحضري، أشار المدير العام الذي يترأس مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بالعاصمة إلى تنظيم القطاع الخاص معلنا عن لقاء مرتقب سبتمبر القادم مع النقابات العمالية ومهنيي القطاع بحضور المؤسسات البنكية لإيجاد حلول لمشكلة عدم تنظيم النقل الخاص ودراسة إمكانية تمويلهم لشراء وسائل نقل جديدة .