نظم اليوم الأحد، عمال وصحفيو وتقنيو مجمع وقت الجزائر، وقفة احتجاجية، للمطالبة بدفع مستحقاتهم المتأخرة.

أمام مقر المجمع الذي يملكه رجل الأعمال علي حداد، الواقع بسعيد حمدين، بالعاصمة، نظم الصحفيون والعمال وقفة احتجاجية للمطالبة بالحصول على رواتبهم المتأخرة الذين لم يتقاضوها منذ 3 أشهر، مع رفع عدة مطالب مهنية واجتماعية منها تحسين ظروف العمل.

وتجدر الاشارة، ان مجمع حداد يظم جريدة وقت الجزائر و le temps وقناتين تلفزيونيتين، دزاير نيوز، ودزاير تي في.