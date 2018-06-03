طالبت الخارجية البريطانية ،اليوم الأحد، بالكشف عن ملابسات مقتل المسعفة الفلسطينية رزان النجار التي قتلت يوم الجمعة الماضي برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

و دعا أليستر بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية البريطانية، في بيان إلى توضيح عاجل لظروف مقتل المسعفة الفلسطينية.

و أكد البيان على الحاجة العاجلة لضمان أن تكون الاحتجاجات بسلام وأمن وتحقيق مستقبل أفضل لقطاع غزة من الناحية السياسية والإنسانية.

و كانت رزان النجار قد قتلت مساء أول أمس الجمعة جراء إصابتها برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامها بإنقاذ وإسعاف الجرحى والمصابين المشاركين في الجمعة العاشرة من "مسيرات العودة" شرق خان يونس بقطاع غزة.