أسعار الصرف للأوراق النقدية لهذا الأسبوع

مال و أعمال
3 يونيو 2018 () - واج/س.أ
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 فيما يلي أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات  السفر بالدينار الجزائري والصالحة ابتداء 3 يونيو 2018 ,حسب بيان صادر عن بنك  الجزائر.

وحدد سعر الدولار ب 114,70 دينار عند الشراء و 121,70  دج  لدى البيع.

وحددت قيمة اليورو بـ 134,32 دينار للشراء و  142,55 دج عند البيع.

يذكر أن سعر الدولار قد حدد خلال الاسبوع الماضي ( الممتد من 27  ماي الى 2  جوان 2018 )  ب 114,61 دينار عند الشراء و 121,61 دج عند البيع فيما حددت  قيمة اليورو ب  134,48 دج  عند الشراء و 142,72 عند البيع.

وقبل شهر (اسعار الصرف من  6 الى 12 مايو 2018) حدد سعر الدولار ب 113,68   دينار عند الشراء و120,62 دج  لدى البيع فيما حددت قيمة اليورو ب 136,08   دينار للشراء و  144,42 دج عند البيع.

 وقبل سنة (أسعار الصرف من 4 إلى 10 يونيو 2017 ) حدد سعر الدولار ب 106,82  دج لدى الشراء و 113,34 دج  لدى البيع في حين قدر سعر اليورو ب 119,76 دج  للشراء و 127.09  دج  البيع.            

أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر من  3 الى 9 جوان  2018 

 الأوراق النقدية: 

 

العملة                          الشراء                 البيع

1 دولار أمريكي            114,70              121,70

1 يورو                      134,32              142,55

1 دولار كندي               89,27                94,74

1 جنيه استرليني            152,99               162,37

100 يان                     105,42              111,89

1 ريال سعودي               30,58               32,45

1 دينار كويتي                    379,54              402,84 

1 درهم (أ.ع.م)            31,22                33,14

100 فرنك سويسري      11.618,38         12.332,68

100 كورون سويدي      1.307,50           1.387,96

100 كورون دنماركي     1.805,99           1.916,55

100 كورون النرويج      1.406,48           1.493,07

 - شيكات السفر:

  العملة                        الشراء                 البيع

 1 دولار أمريكي            115,86             121,70

1 يورو                      135,68             142,55 

1 دولار كندي               90,17               94,74 

1 جنيه استرليني           154,54             162,37

100 يان                    106,49               111.89

100 فرنك سويسري     11.736.33       12.332.68

100 كورون سويدي      1.320.78        1.387.96.

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