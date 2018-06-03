أسعار الصرف للأوراق النقدية لهذا الأسبوع
فيما يلي أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري والصالحة ابتداء 3 يونيو 2018 ,حسب بيان صادر عن بنك الجزائر.
وحدد سعر الدولار ب 114,70 دينار عند الشراء و 121,70 دج لدى البيع.
وحددت قيمة اليورو بـ 134,32 دينار للشراء و 142,55 دج عند البيع.
يذكر أن سعر الدولار قد حدد خلال الاسبوع الماضي ( الممتد من 27 ماي الى 2 جوان 2018 ) ب 114,61 دينار عند الشراء و 121,61 دج عند البيع فيما حددت قيمة اليورو ب 134,48 دج عند الشراء و 142,72 عند البيع.
وقبل شهر (اسعار الصرف من 6 الى 12 مايو 2018) حدد سعر الدولار ب 113,68 دينار عند الشراء و120,62 دج لدى البيع فيما حددت قيمة اليورو ب 136,08 دينار للشراء و 144,42 دج عند البيع.
وقبل سنة (أسعار الصرف من 4 إلى 10 يونيو 2017 ) حدد سعر الدولار ب 106,82 دج لدى الشراء و 113,34 دج لدى البيع في حين قدر سعر اليورو ب 119,76 دج للشراء و 127.09 دج البيع.
أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر من 3 الى 9 جوان 2018
الأوراق النقدية:
العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 114,70 121,70
1 يورو 134,32 142,55
1 دولار كندي 89,27 94,74
1 جنيه استرليني 152,99 162,37
100 يان 105,42 111,89
1 ريال سعودي 30,58 32,45
1 دينار كويتي 379,54 402,84
1 درهم (أ.ع.م) 31,22 33,14
100 فرنك سويسري 11.618,38 12.332,68
100 كورون سويدي 1.307,50 1.387,96
100 كورون دنماركي 1.805,99 1.916,55
100 كورون النرويج 1.406,48 1.493,07
- شيكات السفر:
العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 115,86 121,70
1 يورو 135,68 142,55
1 دولار كندي 90,17 94,74
1 جنيه استرليني 154,54 162,37
100 يان 106,49 111.89
100 فرنك سويسري 11.736.33 12.332.68
100 كورون سويدي 1.320.78 1.387.96.