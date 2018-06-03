فيما يلي أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري والصالحة ابتداء 3 يونيو 2018 ,حسب بيان صادر عن بنك الجزائر.

وحدد سعر الدولار ب 114,70 دينار عند الشراء و 121,70 دج لدى البيع.

وحددت قيمة اليورو بـ 134,32 دينار للشراء و 142,55 دج عند البيع.

يذكر أن سعر الدولار قد حدد خلال الاسبوع الماضي ( الممتد من 27 ماي الى 2 جوان 2018 ) ب 114,61 دينار عند الشراء و 121,61 دج عند البيع فيما حددت قيمة اليورو ب 134,48 دج عند الشراء و 142,72 عند البيع.

وقبل شهر (اسعار الصرف من 6 الى 12 مايو 2018) حدد سعر الدولار ب 113,68 دينار عند الشراء و120,62 دج لدى البيع فيما حددت قيمة اليورو ب 136,08 دينار للشراء و 144,42 دج عند البيع.

وقبل سنة (أسعار الصرف من 4 إلى 10 يونيو 2017 ) حدد سعر الدولار ب 106,82 دج لدى الشراء و 113,34 دج لدى البيع في حين قدر سعر اليورو ب 119,76 دج للشراء و 127.09 دج البيع.

أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر من 3 الى 9 جوان 2018

الأوراق النقدية:

العملة الشراء البيع

1 دولار أمريكي 114,70 121,70

1 يورو 134,32 142,55

1 دولار كندي 89,27 94,74

1 جنيه استرليني 152,99 162,37

100 يان 105,42 111,89

1 ريال سعودي 30,58 32,45

1 دينار كويتي 379,54 402,84

1 درهم (أ.ع.م) 31,22 33,14

100 فرنك سويسري 11.618,38 12.332,68

100 كورون سويدي 1.307,50 1.387,96

100 كورون دنماركي 1.805,99 1.916,55

100 كورون النرويج 1.406,48 1.493,07

- شيكات السفر:

العملة الشراء البيع

1 دولار أمريكي 115,86 121,70

1 يورو 135,68 142,55

1 دولار كندي 90,17 94,74

1 جنيه استرليني 154,54 162,37

100 يان 106,49 111.89

100 فرنك سويسري 11.736.33 12.332.68

100 كورون سويدي 1.320.78 1.387.96.