أعلنت إدارة مطار هامبورغ ان حركة الإقلاع والهبوط في خامس أكبر مطارات ألمانيا توقفت الاحد بسبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة احتكاك في الأسلاك.

وقالت متحدثة باسم إدارة المطار لوكالة فرانس برس "نعمل بأقصى سرعة على إصلاح العطل".

وأبلغت ادارة المطار المسافرين بوجوب مراجعة شركات الطيران قبل التوجه الى المطار الذي يضم قاعتين للركاب تم إخلاؤهما بالكامل إثر انقطاع التيار الكهربائي قرابة الساعة 08،00 ت غ.

ويسجّل مطار هامبورغ في أيام الآحاد ما معدّله 200 رحلة جوية بين إقلاع وهبوط ويسافر عبره سنويا اكثر من 17 مليون راكب.