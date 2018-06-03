قتلت امرأة وأصيب خمسة أشخاص فجر السبت في هجوم على مركز للشرطة في شرق ليبيا، بحسب ما أوردت الأحد وكالة "لانا" التابعة للسلطات في هذه المنطقة. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم عبر قنواته المعتادة.

وذكرت الوكالة أن "الهجوم الإرهابي" اسفر عن مقتل امرأة وإصابة خمسة أشخاص كانوا "يعبرون" في سيارة أمام مركز شرطة القنان على بعد 18 كلم جنوب اجدابيا حيث حاجز لقوات الأمن.

وسبق ان شهدت مدينة اجدابيا التي يقطنها نحو 75 الف شخص وتبعد 160 كلم شرق بنغازي، هجمات دامية لتنظيم الدولة الإسلامية استهدفت خصوصا حواجز لعناصر في "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

ففي 22 مايو، تبنى التنظيم المتطرف هجومين على "الجيش الوطني الليبي" جنوب اجدابيا أسفرا عن مقتل جنديين وخطف ثالث. وفي مارس، أعلن التنظيم مسؤوليته عن اعتداءين على حواجز للفريق نفسه في منطقة اجدابيا خلفا مقتل عشرة عسكريين.

ولا تزال ليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق ومقرها في طرابلس وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها حفتر.

وتشن قوات حفتر منذ الشهر الفائت هجوما ل"تحرير" مدينة درنة (حوالي 300 كلم شرق بنغازي) التي يسيطر عليها مقاتلون إسلاميون، علما بان تنظيم الدولة الإسلامية طرد منها في 2015.