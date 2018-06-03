أطلقت الشرطة الألمانية النار على شخص "يثير مشاكل" داخل الكاتدرائية الكبرى في برلين، وفق ما أفادت قوات الأمن التي طوقت مدخل الكاتدرائية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس "قرابة الساعة 16,00 (14,00 ت غ)، تدخلت الشرطة بسبب شخص كان يثير مشاكل (داخل الكاتدرائية)، وعلى الاثر استخدم ضابط في الشرطة سلاحه"، من دون تفاصيل اضافية.

وفي تغريدة على تويتر أوضحت الشرطة أن الرجل "أصيب في ساقيه".

ودعت الشرطة أيضا إلى "عدم إطلاق التكهّنات" بشأن دوافع المصاب، مشيرة الى انه لا يمكنها في الوقت الراهن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتقع الكاتدرائية الكبرى في برلين في الوسط التاريخي للعاصمة الفدرالية وهي أحد المعالم السياحية الأساسية في المدينة.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان أن عناصر من الشرطة انتشروا بأسلحتهم النارية وسيّروا دوريات حول الكاتدرائية وفرضوا طوقا امنيا حول مدخلها.