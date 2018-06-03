أكد رودي جولياني محامي دونالد ترامب الأحد أن رفضالرئيس الأمريكي أن يستجوبه المدعي الخاص الذي يحقق في تواطؤ محتمل بين فريق حملته وروسيا، بات الاحتمال الأكثر ترجيحا. وقال المحامي ورئيس بلدية نيويورك السابق إن القرار بات ينحو إلى "عدم القيام بذلك".

وكان جولياني قال في السابق إن محاميي الرئيس يعارضون هذا اللقاء مع المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحقق في المحاولات الروسية للتلاعب بانتخابات 2016 لصالح دونالد ترامب. ويخشى الفريق القانوني أن يقدم الرئيس عن غير قصد، شهادة زور.

وردا على سؤال حول رسالة بعث بها محامو ترامب إلى مولر في يناير أقروا فيها رغم نفي البيت الأبيض، بأن الرئيس أملى شخصيا نص رسالة في جويلية 2017 حول لقاء بين أحد أبنائه ومحامية روسية، قال جولياني "لهذا السبب لا ندع الرئيس يدلي بشهادته". وأضاف "ذاكرتنا غير دقيقة" ويجب احيانا تصحيحها.

والرسالة التي وجهها المحامون إلى مولر ونشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" تفيد أنه لا يمكن اتهام ترامب بعرقلة سير القضاء لأن لديه السلطات الدستورية لانهاء التحقيق الذي تشرف عليه وزارة العدل. واعتبر جولياني مدعي نيويورك السابق أن للرئيس الأمريكي "على الأرجح" صلاحية العفو عن نفسه، مؤكدا أن لا نية لترامب للقيام بذلك.