قاد المهاجم باولو غيريرو العائد إلى الملاعب بعد الايقاف بسبب المنشطات منتخب بلاده إلى فوز كبير على السعودية 3-صفر الأحد في مدينة سانت غال السويسرية في مباراة دولية ودية في كرة القدم في إطار استعدادتهما لنهائيات كأس العالم في روسيا.

وسجل غيريرو (34 عاما) ثنائية في الدقيقتين 41 و64 بعدما افتتح أندري كارلو التسجيل في الدقيقة 20.

وسيطر المنتخب البيروفي على مجريات الشوط الأول، حيث افتتح كاريلو التسجيل في الدقيقة (20). ولم تكن ردة فعل لاعبي الأخضر حاضرة وكانت المحاولات خجولة عن طريق محمد البريك وفهد المولد، وفي الدقيقة 41، عزز غيريرو تقدم البيرو بهدف ثان.

وفي الشوط الثاني، أجرى المدير الفني للمنتخب السعودي الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي عدة تغييرات بغية ادراك التعادل، فتحسن أداؤه بدخول تيسير الجاسم ومحمد السهلاوي وياسر الشهراني ومحمد الكويكبي، بيد أن غيريرو وجه الضربة القاضية بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده (64).

وكاد تيسير الجاسم أن يخطف هدفا معنويا في الدقائق الأخيرة لولا براعة حارس مرمى البيرو بيدرو غاييسي الذي أبعد كرته لركلة ركنية لم تثمر.

ويستعد المنتخب السعودي في معسكر بسويسرا منذ 20 ماي الماضي وحتى الثامن من يونيو، لخوض غمار المونديال للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ عام 2006، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الأولى ‘لى جانب روسيا المضيفة ومصر والأوروغواي.

ويلعب المنتخب السعودي مباراة ودية أخيرة قبل التوجه لموسكو حيث يقابل ألمانيا بطلة العالم في الثامن من الشهر الحالي في مدينة ليفركوزن، قبل ان يخوض المباراة الافتتاحية للمونديال ضد روسيا في موسكو.

وكانت السعودية خسرت أمام إيطاليا 1-2 الإثنين الماضي. في المقابل، تلعب البيرو مع السويد السبت المقبل، قبل بدء مشوارها في العرس العالمي ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الدنمارك وفرنسا وأستراليا. وكانت البيرو تغلبت على أسكتلندا 2-صفر الأربعاء الماضي، وتخوض مباراتها الاعدادية الأخيرة ضد السويد السبت المقبل.