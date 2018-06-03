نقلت تقارير أمنية وإدارية أن حارس مرمى المنتخب الوطني، فوزي شاوشي، توجّه إلى الجمهور الرياضي، على قلته، الذي حضر لقاء ”الخضر” مع منتخب الرأس الأخضر، وراح يقول لهم كلاما خطيرا، من ذلك ”أنتم تحبوا اللي يجي من لهيه (الخارج)”، و”أنتم تحڤروا وليد الدار..”، وغيرها من الجمل التي أخرجت حارس المرمى عن تركيزه. وكان كل ما صدر عن شاوشي لحظات قليلة فقط بعد تلقيه الهدف الثاني، وبعده الخطأ الذي كلف المنتخب هدفا ثالثا قاتلا.. أو ليس هذا هو الحارس الأحسن ”عالميا” في نظر الناخب رابح ماجر؟