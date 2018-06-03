قال مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الفائت، إنّ مئات المسلمين الروهينغيا من ضحايا العنف في ميانمار ناشدوا قضاة المحكمة منح ممثلي الادعاء الولاية القضائية للتحقيق في عمليات ترحيل من ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة.

وليس للمحكمة (أوّل محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم) ولاية قضائية تلقائية للعمل في ميانمار؛ لأنّها ليست عضواً فيها، لكن المدعية العامة للمحكمة طلبت في أفريل الماضي من المحكمة النّظر في أزمة الروهينغيا وإجراء محاكمة محتملة من خلال بنغلاديش، وهي عضو في المحكمة.

وروى لاجئون عن وقائع قتل واغتصاب وإحراق على نطاق واسع، وشبّهت بعض الدول الأوضاع هناك بالتّطهير العرقي الّذي حدث في حروب البلقان في التسعينيات.

وقالت مجموعة الروهينغيا في خطاب يطالب المحكمة بالتحرّك “نحن هويتنا هي الروهينغيا ونريد العدالة… تعرّضنا للاغتصاب والتّعذيب والقتل”.

وذيل الخطاب بتوقيعات وبصمات للضحايا وأغلبهم نساء أميات من مجتمعات ريفية، وسُلّم نيابة عن 400 من الضحايا إلى المحكمة الأربعاء الماضي لدعم طلب سابق من ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية.

يُذكر أنّ الأمم المتحدة ووكالات إغاثة قالوا: إنّ ما يقرب من 800 ألف من المسلمين الروهينغيا فرّوا منذ أوت من حملة أمنية للجيش في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.