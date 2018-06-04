فككت قوات الأمن الفرنسية آخر مخيمين عشوائيين للمهاجرين وسط العاصمة باريس.

وانطلقت العمليات صباح اليوم الإثنين عند الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي، في كل من مخيم "كانال سان مارتان" ومخيم "بورت دو لا شابيل" ونقل المهاجرون في حافلات إلى مراكز إيواء مخصصة لاستقبالهم.

و بحسب الأرقام التي كانت قد اعطتها بلدية باريس كان هناك أكثر من 300 شخص أغلبهم من أفغان و سودانيين، و ذكر موفد فرانس 24 ،إن العملية تمت بسلاسة، و أزيلت الخيام التي نصبت في الطريق.