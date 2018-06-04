انهزم المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 21 سنة أمام نظيره المصري بنتيجة (1-2) ليلة الأحد إلى الإثنين، بملعب" 5 جويلية" بالجزائر العاصمة، في لقاء ودي تحضيري.

وسجلت أهداف المباراة، كل من بشو في الدقيقة الـ 57 لفائدة "الخضر"، و جلال في الدقيقة الـ 63 وشلبي في الدقيقة الـ 88 لصالح شبان "الفراعنة".

كما سيلتقي الفريقان يوم الأربعاء المقبل بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ابتداء من الساعة العاشرة و نصف ليلا في لقاء ودي ثاني.

وتدخل هاتان المواجهتان ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس أمم إفريقيا 2019 للفئة والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو.