انهزام "الخضر" أمام المنتخب المصري
رياضة
4 يونيو 2018 () - إ.ش/ وكالات
انهزم المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 21 سنة أمام نظيره المصري بنتيجة (1-2) ليلة الأحد إلى الإثنين، بملعب" 5 جويلية" بالجزائر العاصمة، في لقاء ودي تحضيري.
وسجلت أهداف المباراة، كل من بشو في الدقيقة الـ 57 لفائدة "الخضر"، و جلال في الدقيقة الـ 63 وشلبي في الدقيقة الـ 88 لصالح شبان "الفراعنة".
كما سيلتقي الفريقان يوم الأربعاء المقبل بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ابتداء من الساعة العاشرة و نصف ليلا في لقاء ودي ثاني.
وتدخل هاتان المواجهتان ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس أمم إفريقيا 2019 للفئة والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو.