سوناطراك: توقيع عقد مع ثلاث مؤسسات أجنبية
مال و أعمال
4 يونيو 2018 () - خ.د/وأج
وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك ،اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة على عقد لرفع قدرات إعادة ضخ الغاز مع مؤسسات أجنبية ،إندونيسية، إسبانية و إيطالية.
و يتعلق الأمر بالشركة الإندونيسية للمحروقات "برتامينا" و الإسبانية "طاليسمان" (فرع ريبسول) و الإيطالية بوناتي.
و قد وقع على الوثيقة كل من مدير قسم الشراكة بسوناطراك، فريد جطو و المدير العام الدولي للتنقيب و الإنتاج لشركة "برتامينا"جوكو لمنهارجو و المدير العام لـ"طاليسمان" يدي فولسزوسكي و المدير التجاري بترول و غاز لمؤسسة بوناتي ماريو بورتابوغليا.