وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك ،اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة على عقد لرفع قدرات إعادة ضخ الغاز مع مؤسسات أجنبية ،إندونيسية، إسبانية و إيطالية.

و يتعلق الأمر بالشركة الإندونيسية للمحروقات "برتامينا" و الإسبانية "طاليسمان" (فرع ريبسول) و الإيطالية بوناتي.

و قد وقع على الوثيقة كل من مدير قسم الشراكة بسوناطراك، فريد جطو و المدير العام الدولي للتنقيب و الإنتاج لشركة "برتامينا"جوكو لمنهارجو و المدير العام لـ"طاليسمان" يدي فولسزوسكي و المدير التجاري بترول و غاز لمؤسسة بوناتي ماريو بورتابوغليا.