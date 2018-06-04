سوناطراك: توقيع عقد مع ثلاث مؤسسات أجنبية

مال و أعمال
4 يونيو 2018 () - خ.د/وأج
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وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك ،اليوم  الإثنين، بالجزائر العاصمة على عقد لرفع قدرات إعادة  ضخ الغاز مع مؤسسات أجنبية ،إندونيسية، إسبانية و إيطالية.

و يتعلق الأمر بالشركة الإندونيسية للمحروقات "برتامينا" و الإسبانية "طاليسمان" (فرع ريبسول) و الإيطالية بوناتي.

و قد وقع على الوثيقة كل من مدير قسم الشراكة بسوناطراك، فريد جطو و المدير  العام الدولي للتنقيب و الإنتاج لشركة "برتامينا"جوكو لمنهارجو و المدير العام  لـ"طاليسمان" يدي فولسزوسكي و المدير التجاري بترول و غاز لمؤسسة بوناتي  ماريو بورتابوغليا.

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