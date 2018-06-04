لقي شخص مصرعه فيما أصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع ليلة أمس الأحد إلى الإثنين، بمنطقة وادي عبد الرحمان ببلدية زريبة الوادي ببسكرة.

و أوضحت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث الذي كان مسرحا له الطريق الوطني رقم 83 الرابط بين ولايتي بسكرة و خنشلة مرورا ببلدية زريبة الوادي نجم عن اصطدام مركبة سياحية بأخرى نفعية.

و خلف الحادث وفاة امرأة كانت على متن المركبة السياحية تبلغ من العمر 63 سنة بعين المكان فيما أصيب شخصان رجلان يبلغان من العمر 40 و 70 سنة بجروح متفاوتة الخطورة.

و تم تحويل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى رابح بن ناجي بمدينة زريبة الوادي مع إجلاء الجريحين نحو ذات المؤسسة لتلقي العلاج اللازم.

كما تم على الفور فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن المؤهلة إقليميا لتحديد ملابسات الحادث.