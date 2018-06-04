طالب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب نجم برشلونة ليونيل ميسي بعدم السفر إلى القدس للمشاركة مع منتخب بلاده الأرجنتين في مباراة ودية ضد إسرائيل، السبت المقبل. وهدد الرجوب بحملة ضد الاتحاد الأرجنتيني تستهدف ميسي بشكل شخصي، داعيا إلى حرق صور اللاعب في حال مشاركته في اللقاء.

كما وجه رئيس الاتحاد الفلسطيني رسالة للنجم الأرجنتيني خلال مظاهرة ضد المباراة، وقال "لا تأتي يا ميسي، لا تكن قناعا لمواجهة عنصرية".

وشارك الرجوب في وقفة احتجاجية أمام القنصلية الأرجنتينية بمدينة رام الله، نظمها الاتحاد الفلسطيني، التقى خلالها السفير الأرجنتيني لدى السلطة الفلسطينية.

وتقام المباراة التي قصدها الرجوب بين منتخب "الألبي سيليستي" الأرجنتيني، والمنتخب الإسرائيلي، السبت المقبل على ملعب "تيدي" بالقدس الغربية، والذي يتسع لـ31733 متفرجا.