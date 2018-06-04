تنطلق فعاليات مسابقة الطبعة الـ 15 لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، غدا الثلاثاء، بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، حسب ما علم لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي تشرف على تنظيم هذه المسابقة الدولية.

و تشارك أزيد من 53 دولة من العالم الإسلامي والجاليات المسلمة بالدول الغربية في فعاليات هذه المسابقة التي تدوم من 5 إلى 11 جوان الجاري.

و تنظم بالموازاة مع هذه الجائزة المسابقة الوطنية التشجيعية الخاصة بصغار حفظة القرآن وهي موجهة للأطفال الذين لا يتعدى سنهم الـ 15 سنة.

وستختتم هذه المسابقة التي تنظم كل سنة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الحفل التكريمي الذي سيقام ليلة 27 من شهر رمضان المبارك بمناسبة إحياء ليلة القدر حيث سيتم توزيع الجوائز على الفائزين.

وللتذكير تم رصد جوائز مادية وتشجيعية معتبرة للفائزين الاوائل في هذه المسابقة الدولية التي سيتنافس فيها حفظة كتاب الله للذين تقل أعمارهم عن 25 سنة. كما تم رصد أيضا جوائز تشجيعية للفائزين في المسابقة الوطنية الخاصة بصغار حفظة القرآن الكريم لا تقل عن مبلغ 200 ألف دج.