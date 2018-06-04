أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الإثنين، أنه تم سحب مبلغ 182 مليار دج من مكاتب البريد خلال النصف الأول من شهر رمضان مع تسجيل ذروة بـ 4 ملايين عملية يوميا.

و أكد ذات المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "182 مليار دج هو المبلغ الإجمالي لعمليات السحب التي تمت على مستوى مكاتب البريد خلال النصف الأول من شهر رمضان الفضيل، مع تسجيل ذروات بلغت 4 مليون عملية يوميا".

و أعتبرت مؤسسة بريد الجزائر أن الجهاز الذي وُضع مكن من ضمان وفرة الأموال و استقرار الشبكة حيث لم يواجه المواطنون "صعوبات لسحب أموالهم".

و بالنسبة الأيام العشرة الاخيرة من الشهر، تؤكد مؤسسة بريد الجزائر بأنها مستعدة لمواجهة العدد الهائل لعمليات السحب تحسبا لعيد الفطر، لا سيما مع فتح أهم مكاتب البريد في الليل من الساعة 21 إلى منتصف الليل و التموين المتواصل للموزعات الالية و السهر على السير الحسن للشبكة و تعزيزها بالنسبة لسكان العاصمة بأعوان مكتب البريد المتنقل المدشن يوم 24 ماي الماضي".