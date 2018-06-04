سيسجل غدا الثلاثاء من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثامنة مساءا انقطاع في التزويد بالماء الشروب بكامل بلدية الكاليتوس (الجزائر العاصمة) بسبب أشغال ربط محول القناة الرئيسية للماء الشروب ،الذي يزود هذه البلدية حسبما أعلنته، اليوم الإثنين، شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة في بيان لها.

و أوضح البيان أن الأشغال التي تندرج في إطار مشروع طريق مدخل الحرس البلدي ببلدية الكاليتوس على مستوى حوش فليت ستؤدي غدا الثلاثاء إلى تسجيل انقطاع في التزويد بالماء الشروب بكامل البلدية مضيفا أن الأمور ستعود إلى حالتها الطبيعية تدريجيا في نفس اليوم ابتداء من الساعة الثامنة مساء (20:00).

و طمأنت سيال بأنه سيتم تسخير صهاريج لتزويد المؤسسات ذات الأولوية. و تؤكد الشركة على بذلها كل الجهود لعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي و لضمان استمرارية الخدمة.