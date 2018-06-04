أبلغ السفير الإيطالي في تونس الحكومة التونسية تأكيد وزير خارجية بلاده ماتيو سلفيني بشأن تصريحات نسبت إليه ، يتهم فيها تونس بأنها مصدر لخريجي السجون والمجرمين

وأكد بيان لوزارة الخارجية التونسية أن "السفير الإيطالي أجرى اتصالات مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سلفيني ، والذي كلفه بإبلاغ السلطات التونسية أن تصريحاته أخرجت من سياقها وأنه حريص على دعم التعاون مع بلادنا في مجالات اختصاصه"

واحتجت تونس الإثنين على التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية الإيطالي الجديد، ماتيو سلفيني أمس الأحد بصقلية، والتي أشار فيها إلى أن "تونس البلد الحرّ والديمقراطي لا يرسل الى إيطاليا أناسا شرفاء بل في أغلب الأحيان وبصفة ارادية مساجين سابقين"

واستدعت الخارجية التونسية الإثنين السفير الإيطالي في تونس لإبلاغه" استغراب تونس الشديد من مثل هذه التصريحات التي لا تعكس مستوى التعاون بين البلدين في مجال معالجة ملف الهجرة، وتنمّ عن عدم المام بمختلف آليات التنسيق القائمة بين المصالح التونسية والإيطالية لمواجهة هذه الظاهرة.

وبحسب بيان للخارجية التونسية فقد تم " التأكيد للدبلوماسي الإيطالي، حرص بلادنا على التواصل مع الحكومة الإيطالية الجديدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجية القائمة بين البلدين"