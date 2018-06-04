صرح يوسف يوسفي وزير الصناعة و المناجم ،اليوم ، خلال زيارة عمل قام بها إلى ولاية تيزي وزو "عازمون على إنجاح صناعة السيارات ببلادنا التي ستتم في شفافية . المهمة سنكون صعبة علينا أن نتحلى بالصبر " من جهة أخرى رفض الوزير الكشف عن نسبة القيمة المضافة التي ستفرضها الدولة على السيارات المصنوعة ببلادنا حيث إكتفى بالقول أن إجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد عن قريب سيفصل في الموضوع.

نشط يوسفى يوسفي وزير الصناعة و المناجم ، بعد زوال اليوم ، ندوة صحفية بمصنع " أونيل" عزازقة على هامش زيارة عمل قادته إلى نفقد عدة مصانع تطرق خلالها إلى مواضيع تحص القطاع في مقدمتها نسبة القيمة المضافة التي ستفرضها الحكومة على السيارات المركبة ببلادنا التي رقض الكشف عن قيمتها حيث إكتفى بالقول أن اجتماع مجلس الوزراء سيعقد عن قريب و سيفصل في الموضوع كي يزيد نسموه بوزيد .

لدى حديثه عن صناعة السيارات ببلادنا أو بالأحرى تركيبها صرح الوزير " نحن عازمون على إنجاح صناعة السيارات ببلادنا التي ستتم في شفافية . المهمة هذه ستكون صعبة علينا أنم نتحلى بالصبر . "نحن عازمون على الإقلاع و إنجاح صناعة السيارات نسهر على ذالك . "

فيما يخص التعجيزات التي يتعرض لها رجل الأعمال يسعد ربراب لتجسيد مشروعه بولاية بجاية إكتفى وزير الصناعة و المناجم بالقول " أشخاص معنيون بصدد دراسة الملف " دون تقديم توضيحات أخرى عن الموضوع . من جهة أخرى أشار وزير الصناعة و المناجم إلى أن المؤسسات العمومية التي تعرف مشاكل مطالبة بمراجعة نمط تسييرها و خفص نفقاتها لتحقيق الأرباح مما يعني أن دعم الدولة للمؤسسات العمومية قد ولى . للإشارة أبدى الوزير إرتياحا لزيارته للمؤسسات العمومية و الخاصة بالولاية التي تستعد لتصدير منتوجاتها على غرار مؤسسات "أونال " "عزازقة ، أونيام وادي عيسي " و مصنع "نوفو نورديسك "المختص غي صناعة الأدوية لداء السكري.