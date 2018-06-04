لقي 25 شخصا حتفهم وأصيب 568 آخرون بجروح في 480 حادث مرور خلال الـ 15 يوما الأولى من شهر رمضان الكريم بالمناطق الحضرية على المستوى الوطني، حسب ما أورده اليوم الإثنين بيان المديرية العامة الأمن الوطني.

وأوضح البيان أنه مقارنة مع نفس الفترة من 2017 فانه سجل انخفاض في عدد الوفيات بنسبة 79. 13 بالمائة وكذا تراجع في عدد الجرحى بنسبة 39. 14 بالمائة وتسجيل انخفاض أيضا في عدد الحوادث بنسبة 74. 14 بالمائة.

ويبرز تحليل الإحصائيات المسجلة أن نسبة عالية من حوادث المرور في شهر رمضان تسجل لحظات قبيل موعد الإفطار و ذلك نتيجة للاستعمال المفرط للسرعة بالإضافة إلى حالات التعب والإرهاق المسجلة على السواق.

ولهذا الغرض سطرت المديرية العامة للأمن الوطني خطة أمنية وقائية من أجل الحد وكبح كافة العوامل المؤدية لحوادث المرور، من خلال تقديم النصائح والإرشادات لفائدة المواطنين حيث برمجت 6790 نشاط تحسيسي لفائدة مستعملي الطريق على المستوى الوطني على مستوى نقاط المراقبة المرورية لاسيما المتواجدة على مستوى المناطق الحضرية ومداخل المدن ليليها إفطار رمزي على مستوى النقاط الموضوعة لذلك.

وأشرف على هذه النشاطات التوعوية التحسيسية إطارات مختصة من فرق الأمن العمومي للأمن الوطني بتقديم نصائح وتوجيهات ضرورية لتفادي حوادث المروري بهدف إثراء المبادرات والنشاطات الجوارية التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني في مختلف المناسبات، كما أكده البيان ذاته.