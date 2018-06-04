إعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة نفسه ليس اللاعب الأفضل في كرة القدم وهذا قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم 2018 بروسيا.

وصرح ميسي لمجلة "بابر" : " أنا لا أرى نفسي أفضل لاعب أعتقد أنني لاعب كرة قدم أكثر عندما ندخل أرض الملعب وتبدأ المباراة الجميع يصبح متساو".

وأضاف: "أتذكر عندما أتيت إلى برشلونة رأيت أن الحاجز الثقافي لم يكن كبيرا برشلونة مدينة ترحب بالزائرين من الخارج بشكل جيد جيدا هي تستقبل الآلاف والآلاف من الزوار".

وبخصوص استعدادات الأرجنتين للمونديال قال: "سيكون من المهم العمل بشكل جيد خلال فترة التحضيرات لأننا في التصفيات كنا نقاتل حتى النهاية ولم يكن لدينا الكثير من الوقت للتحضير".وأردف: "يجب أن نصبح أقوى كفريق ليكون بإمكاننا منافسة منتخبات بمستوى فرنسا وألمانيا والبرازيل أو إسبانيا". وواصل: "لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين والأرجنتين دائما للفوز باللقب بغض النظر عن طريقة التأهل نطمح للوصول إلى أبعد نقطة في المونديال وسنحاول المضي شيئا فشيئا من أجل تحقيق البطولة".

وتحدث ميسي عن أفراد أسرته قائلا: "نحن عائلة عادية للغاية من كل النواحي أنا أفضل الاسترخاء والتسلية بألعاب الفيديو لقد وجدت منافسا قويا وهو ابني تياغو".