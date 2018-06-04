أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن صفقة شراء مقاتلات "إف-35" المبرمة بين بلاده والولايات المتحدة لا تزال سارية وستحصل تركيا على أول طائرة بموجبها في 21 جوان الجاري.

وأكد عميد الدبلوماسية التركية، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم في أعقاب مفاوضاته مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن، أن اللقاء تناول في هذا الخصوص خطة تركيا لشراء "إف-35" الأمريكية ومنظومات الدفاع الصاروخية الروسية "إس-400". وقال جاويش أوغلو إن الصفقة المبرمة بين أنقرة وواشنطن لم تشهد أي تعديلات، مشددا على رفض تركيا لـ"لغة التهديدات غير البناءة" التي يستخدمها الكونغرس الأمريكي.

وكانت مجموعة من المشرعين الأمريكيين قد طرحت مشروع قانون يقضي بإلغاء الصفقة بسبب توقيع تركيا وروسيا اتفاقية على شراء "إس-400" في ديسمبر العام الماضي.