أعربت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، عن "الغضب إزاء استشهاد المسعفة الفلسطينية رزان النجار علي يد قوات الاحتلال في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجاريك للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك: "أعرب موظفو الأمم المتحدة ووكالاتها عن غضبهم في نهاية الأسبوع بعد مقتل رزان النجار في غزة يوم الجمعة".

وأوضح المسؤول الأممي أن "رزان النجار هي امرأة تبلغ من العمر 21 عاماً تطوعت للعمل كمسعفة وقتلت أثناء قيامها بواجباتها الإنسانية مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، كما جُرح ثلاثة أشخاص آخرين في فريقها".

وأشار إلي أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أصدروا بيانا مشتركا أكدوا فيه أن "قتل موظفة طبية معروفة بشكل واضح من قبل جنود الاحتلال خلال مظاهرة، أمر يستحق الشجب بشكل خاص ويتعارض مع التزام الاحتلال بضمان رفاه سكان غزة."