يعتقد لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي الدولي العاجي يايا توريه أن مدرب فريقه، الإسباني جوسيب غوارديولا لديه مشاكل "مع اللاعبين الأفارقة". ووجه توريه انتقادات لاذعة للمدير الفني الإسباني حتى أنه أثار كلمة العنصرية.

وقال توريه (35 عاما): "نلاحظ أن لديه غالبا مشاكل مع الأفارقة، في كل الأندية التي مر بها، وأتساءل .. يدعي أن ليس لديه أي مشاكل مع اللاعبين السود، لأنه ذكي للغاية حتى لا يقع في الفخ. لن يعترف بذلك أبدا". وتابع توريه ساخرا "في اليوم الذي سيشرك فريقا به خمسة لاعبين أفارقة غير مجنسين، أعده بأن أرسل له كعكة". وخاض توريه 17 مباراة فقط هذا الموسم واعترف أنه تساءل عما إذا لم يكن وقت اللعب القليل الذي حظي به "بسبب لون بشرتي".

وتطرق توريه الذي سيترك مانشستر سيتي في أواخر جوان بعد ثمانية مواسم في النادي، إلى علاقته مع غوارديولا (47 عاما). وقال: "أعتقد أنني كنت أتعامل مع شخص أراد فقط أن ينتقم مني. كان يشعر بالغيرة مني، ويعتبرني منافسه. شعرت بالإهانة".