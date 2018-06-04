أعلنت شركة أسوس التايوانية خلال معرض كمبيوتكس في العاصمة تايبيه اليوم الإثنين عن إطلاق شاشة ألعاب منحنية بقياس 49 بوصة تحمل الاسم "في جي49في"، مما يجعلها من أضخم شاشات الألعاب المتوفرة حاليا.وربما يعد القياس 49 بوصة متوسطا في عالم التلفزيونات، لكنه بالنسبة لحواسيب الألعاب يعتبر ضخما.

وتملك الشاشة دقة تبلغ 3840×1080 بكسل، تصفها أسوس بأنها ضعف دقة شاشات الوضوح الكامل (فل أتش دي)، إذ تأتي بضعف عرض شاشة الوضوح الكامل التقليدية بدقة 1920×1080. وإلى جانب قياسها الضخم ودقتها، فإن الشاشة تتمتع بمعدل تحديث (refresh rate) يبلغ 144 هيرتز في الثانية، مما يجعلها ملائمة جدا لألعاب السرعة مثل سباق السيارات، وهي تستخدم تقنية "فري سينك" لشركة أي إم دي لإزالة أي تكسر في الصورة والذي يحدث عندما يظهر إطاران على الشاشة في الوقت ذاته.

ولم تكن هذه الشاشة الوحيدة التي كشفت عنها أسوس خلال المعرض، حيث أعلنت عن شاشة أخرى لمستخدمي منصات الألعاب، وهي الشاشة "سي جي 32يو كيو"، وشاشة ثالثة لمحترفي إنشاء المحتوى الإبداعي وتدعى "برو آرت بي أي34في".

وبالنسبة لشاشة "سي جي 32يو كيو" فهي بقياس 31.5 بوصة وصممت لاستخدامها مع منصتي إكس بوكس ون إكس وبلاي ستيشن برو اللتين تدعمان دقة الوضوح الفائق (4كي)، إذ تأتي الشاشة بدقة 3840×2160 بكسلا (4كي)، وتدعم المدى الديناميكي العالي 10 (إتش دي آر 10)، المعيار الخاص بالتلفزيونات.

أما بالنسبة لشاشة "برو آرت بي أي34في" فهي موجهة لمحترفي التصميم ومونتاج الفيديو، حيث تأتي بقياس 34 بوصة بدقة 3440×1440 بكسلا، وبنسبة طول إلى عرض تبلغ 21:9، وتملك معدل تباين كبيرا في درجات الألوان، وهي الميزة التي تهم المصورين بشكل خاص.