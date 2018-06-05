يبدو أن عدوى الخوف من الأنصار انتقلت من المنتخب الوطني إلى الفرق المحلية، وإلا كيف نفسر إقدام إدارة الوفاق وبالتنسيق مع إدارة نادي العين الإماراتي، على الاتفاق بلعب مباراتي الذهاب والإياب الخاصة بالكأس العربية للأندية المزمع إجراؤها شهر أوت المقبل، على لعب هاتين المباراتين بجمهورية سلوفينيا. إدارة الوفاق أرادت بهذا الإجراء تفادي الأنصار الغاضبين على أداء الفريق خلال الموسم الفارط وكذلك فقدان الفريق لجل آماله في التأهل للمربع الذهبي في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، وهو الأمر الذي أغضب كثيرا أنصار الوفاق الذين لم يفهموا سبب حرمانهم من فريقهم، بل هناك فكرة بدأت تنتشر عن مقاطعة الفريق طيلة الموسم الكروي المقبل.