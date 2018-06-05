ندد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وأعضاء المكتب الفدرالي، بما أسموه “الحملة الشرسة الموجهة ضد شخص الناخب الوطني، رابح ماجر، عشية مقابلة مهمة للمنتخب الوطني ضد البرتغال”.

وقال المكتب الفدرالي في بيان له، أمس، إن “أصواتا غير مرخصة تعالت من أجل إحداث تغييرات في التسيير التقني للمنتخب الوطني، خاصة بعد الخسارة التي مني بها المنتخب أمام جزر الرأس الأخضر، في مقابلته الودية”. وأوضح رئيس الاتحادية، في البيان “نحترم رأي كل شخص، لكن نذكّر الرأي العام أن كل القرارات التي تهم مستقبل الكرة الجزائرية والمنتخب الوطني، يعنى بها المكتب الفدرالي السيد في قراراته”.

وطالب قطاع واسع من المختصين وعموم الجزائريين، ممن تابعوا مباراة جزر الرأس الأخضر بإعفاء رابح ماجر من مهامه، وأثارت الخسارة التي مني بها المنتخب غضب الجميع، ما رجح فرضية إقالة ماجر، بعد مباراة البرتغال، لكن، يبدو أن رئيس الفدرالية متمسك بماجر مدربا وطنيا، على المدى القصير على الأقل، حسب ما تضمنه بيان زطشي أمس.