أعلنت وزارة الداخلية التونسية انتشال 55 جثة حتى الآن من قبل فرق الإنقاذ البحري في حادث غرق قارب صيد في عرض سواحل قرقنة جنوبي تونس .

وأكدت حصيلة جديدة نشرتها وزارة الداخلية التونسية الثلاثاء أن وحدات الإنقاذ تمكنت من انتشال سبع جثث جديدة لمهاجرين غرقوا في الحادث ، ما يرفع مجموع عدد الجثث التي تم انتشالها منذ يوم الأحد الماضي إلى 55 جثة .

وكان قارب صيد كان على متنه ما يقارب 180 مهاجرا سريا ، قد انقلب الأحد الماضي بعد فترة قصيرة من انطلاقه باتجاه السواحل الإيطالية،على بعد حوالي 5 أميال بحرية عن جزيرة قرقنة و16 ميلا بحريا عن سواحل مدينة صفاقس.

وتمكنت فرق النجدة منذ فجر الأحد الماضي من إنقاذ 68 شخصا من بينهم 60 تونسيا وخمسة مهاجرين ينحدرون من دول إفريقية جنوب الصحراء و مغربيان وليبي، غادر أغلبهم المستشفيات بعدما تلقوا الإسعافات الأولية .

وبدأت السلطات التونسية في تسليم جثث المهاجرين التونسيين إلى عائلاتهم ، حيث تسلمت عشرات العائلات منذ مساء الأحد جثامين أبنائها من مستشفى صفاقص .

وفتحت السلطات القضائية في تونس تحقيقا للوصول إلى أعضاء الشبكة المشرفة على تنظيم هذه الرحلة السرية للمهاجرين، حيث تجري تحقيقات مع عدد من المهاجرين الناجين لتحديد هويتهم وتوجيه تهم الاتجار بالبشر إليهم .

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه في نفس منطقة جزيرة قرقنة، بعد حادث غرق 46 مهاجرا تونسيا آخرين بعد اصطدام قارب كانوا على متنه بخافرة لحرس السواحل عندك مطاردتهم في عرض البحر.