ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفعل توقعات بأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ربما تنخفض لكن زيادة الإنتاج الأمريكي والمخاوف من أن أوبك ربما تزيد الإنتاج تواصل الضغط على معنويات المستثمرين.

وبحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتا بما يعادل 0.33 بالمائة إلى 75.53 دولار للبرميل بعد أن انخفضت اثنين بالمائة إلى 75.29 دولار عند التسوية يوم الإثنين.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا أو 0.68 بالمائة إلى 65.19 دولار للبرميل. وأغلق العقد في الجلسة السابقة منخفضا 1.6 بالمائة إلى 64.75 دولار.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا في 22 يونيو الجاري لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت المنظمة وعدد من المنتجين خارجها، بما في ذلك روسيا، سيزيدون الإنتاج لتهدئة المخاوف بشأن نقص محتمل في الإمدادات من إيران وفنزويلا.

وفي مطلع الأسبوع، اتفق وزراء نفط عرب من أوبك وخارجها على الحاجة إلى استمرار التعاون لتحقيق التوازن في الإمدادات العالمية وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية. وتشهد إمدادات النفط العالمية شحا في ظل تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك والتي بدأت في أوائل 2017.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، قد انخفضت نحو 2.5 مليون برميل في المتوسط في الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو وفقا لخمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم قبل صدور البيانات الرسمية الأمريكية. لكن زيادة إنتاج النفط الخام الأمريكي تضع أيضا ضغوطا على أسعار النفط.