قال وزير الداخلية النيجيري عبد الرحمن دانبازو أن 180 سجينا على الأقل فروا من سجن يقع في مدينة مينا عاصمة ولاية النيجر وسط نيجيريا، بعد تعرضه لهجوم.

ونقلت صحيفة "Daily Post" المحلية عن الوزير قوله إن قوات الأمن نجحت في القبض على 30 من الـ180 الهاربين، وأعادتهم إلى السجن. وقال ربيع شعيب المتحدث باسم إدارة السجون النيجيرية "تم القبض على 30 من بين 219 سجينا هاربا" وهو ما يعني أن 189 سجينا ما زالوا هاربين.

وقال محافظ الولاية ساني بيلو إنه سيتعاون مع الحكومة الفدرالية لإجراء إصلاحات في السجون "بهدف تحسين البنية التحتية في كل سجون الولاية".وتجري السلطات المحلية حاليا تحقيقا في ملابسات فرار السجناء.