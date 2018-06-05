دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس الإثنين، المتأخرين عن دفع تكلفة الحج لموسم 2018 إلى التقدم من فروع وكالات بنك الجزائر عبر الوطن لدفع التكلفة وتقديم ملفاتهم على مستوى المقاطعات الإدارية والدوائر قبل انقضاء المهلة المحددة للعملية بيوم غد الأربعاء.

وفي بيان لها، ذكرت الوزارة بما جاء في بلاغاتها المؤرخة في 22 أفريل، 6 و 15 ماي الفارطين والمتعلقة بعملية إدخال بيانات الحجاج طلبا للتأشيرة، والتي حددت في الفترة الممتدة من 17 أفريل إلى غاية 15 ماي المنصرمين وتم تمديدها إلى إشعار آخر، مؤكدة على ضرورة "إيداع الملفات على مستوى الدوائر والمقاطعات الإدارية يوم الأربعاء 6 جوان 2018 كآخر أجل وبصفة نهائية".

وعليه تدعو وزارة الداخلية المواطنين المقبلين على أداء فريضة الحج لموسم 2018، الحائزين على دفاتر الحج والمتأخرين عن دفع تكلفة الحج إلى ضرورة التقدم إلى فروع وكالات بنك الجزائر في جميع الولايات بغرض دفع التكلفة وتقديم ملفاتهم على مستوى مصالح المقاطعات الإدارية والدوائر حتى يتسنى لهذه الأخيرة استكمال إجراءات ملء دفاتر الحجاج وطلب التأشيرة قبل هذا التاريخ"، لافتة إلى أن "كل تأخير بعد هذا التاريخ لا يُلزم إلاّ صاحبه".