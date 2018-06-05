لقي 31 شخصا حتفهم وأصيب 1.258 آخرون بجروح في 1033 حادث مرور سجل على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة من 27 ماي إلى 2 جوان الجاري.

وأوضحت حصيلة أوردتها اليوم الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية غرداية بوفاة 5 أشخاص وجرح 50 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر وقوع 13 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة بـ 788 تدخلا سمح بإخماد 529 حريقا منها منزلي، صناعي و حرائق مختلفة.

وفيما يخص العمليات المختلفة، قامت ذات المصالح بـ 6.390 تدخلا من أجل تغطية 5.786 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر