قدمت شركة الإسمنت الفرنسية لافارج ،اليوم الثلاثاء ،طلبا بتأجيل جلسة تحقيق أمام قضاة فرنسيين في قضية مصنعها في سوريا.

ويبحث قضاة التحقيق في الشبهات التي تحوم حول الشركة بتمويل جماعات إرهابية، من ضمنها تنظيم ما يسمى"الدولة الإسلامية" مقابل الاستمرار في أنشطتها الصناعية في سوريا.

وعللت الشركة طلبها تأجيل الاستجواب ، باستقالة رئيس مجلس إدارتها قبل أيام، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الملف .وكانت شركة لافارج الفرنسية التي اندمجت في 2015 مع "هولسيم" السويسرية ليصبح اسم الشركة الجديدة"لافارج هولسيم"، قررت الاستمرار في أنشطتها الصناعية في سوريا على الرغم من اندلاع الحرب خلافا لغالبية الشركات الدولية التي غادرت سوريا.

ويشتبه في أن لافارج دفعت مبالغ مالية لجماعات مسلحة ما بين العامين2011 و2015، عن طريق وسطاء، تبلغ قيمتها أكثر من 12مليون أورو. ومن بين هذه الجماعات المسلحة تنظيم ما يعرف "الدولة الإسلامية" المتشدد، الذي حصل على حصة من المبالغ مقابل السماح لمصنع لافارج في سوريا بمواصلة أنشطته الصناعية.