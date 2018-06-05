أعلن البيت الأبيض عزمه استضافة إفطار جماعي احتفالا بشهر رمضان، بعد رفضه تنظيم هذه الفعالية في رمضان من العام الماضي.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ليندسي والترز، أن الإفطار سينظم الأربعاء 6 جوان الجاري، بينما رفضت التعليق على أسماء المدعوين أو عن سبب تغيير الرئيس لرأيه في الاستضافة هذا العام.

كما يعتبر رفض دونالد ترامب تنظيم الإفطار في 2017 حدثا شاذا، حيث اعتمد التقليد الرمضاني خلال ولاية 3 رؤساء سابقين منذ عام 1996.

وخلال السنوات الأخيرة، أصبح الإفطار الرمضاني حدثا مألوفا في الأوساط السياسية والدبلوماسية في واشنطن، حيث يقوم باستضافته وتنظيمه العديد من السفارات، مراكز الاستشارات، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، حتى أن الكونغرس الامريكي ينظم إفطارا كل عام.

والأكيد أن سبب تغيير ترامب موقفه من قضية تنظيم إفطار رمضاني في البيت الأبيض، يعو$ لمحاولة تحسين صورته في العالم الإسلامي بعد قراره نقل السفارة الأمريكية إلى القدس عاصمة فلسطين الأبدية.