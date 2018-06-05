كثف أعوان الرقابة و قمع الغش لمديرية التجارة بولاية الجزائر عمليات مراقبة الأسواق و المحلات المختصة في بيع الملابس والأحذية والألعاب و التي تعرف إقبالا كبيرا في الأيام الأخيرة من رمضان من قبل العائلات.

و أوضح العياشي دهار ممثل مديرية التجارة اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، أن أعوان الرقابة وقمع الغش لمديرية التجارة بالعاصمة شرعوا عمليا في تكثيف الرقابة على سوق الألبسة والأحذية والألعاب ، تحسبا لحلول عيد الفطر المبارك ،دون إغفال باقي المواد الغذائية واسعة الاستهلاك و لاسيما المواد التي تدخل في صناعة الحلويات التي تقبل عليها العائلات بكثرة خلال هذه الفترة.

و قال أن "الإقبال الكبير" الذي تشهده هذه المحلات من قبل العائلات الجزائرية و حتى من مختلف شرائح المجتمع بحلول الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم ،حتم على الأعوان بذل المزيد من الجهد لضمان مراعاة التجار للمقاييس المطلوبة في هذه السلع.

و أضاف أن الأعوان يحرصون خلال عملية المراقبة على التأكد من وجود الوسم من عدمه في السلع المعروضة و الذي يؤكد هوية المنتج من عدمه ،وهو ما يسمح أيضا بمحاربة المنتجات المقلدة ، إلى جانب التأكد من إعلام المستهلك بأسعار المنتجات المعروضة عليه.

كما يحرص أعوان المديرية على التأكد من فوترة السلع المعروضة للبيع بمختلف المحلات والأسواق و المساحات التجارية بالعاصمة، وذلك لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي و كل أشكال الاحتيال التي قد يلجأ إليها المتعامل الاقتصادي ،مبرزا أن سوق الألعاب أيضا و التي تعرف رواجا كبيرا خلال هذه الفترة تخضع لرقابة مكثفة ليس فقط من حيث الممارسات التجارية و إنما لمطابقة النوعية كونها موجهة لشريحة عمرية معرضة للإصابات إذا ما تعلق الأمر بألعاب خطيرة.