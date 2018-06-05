تكثيف الرقابة على محلات الملابس بالعاصمة

مجتمع
5 يونيو 2018 () - خ.د/وأج
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كثف أعوان الرقابة و قمع الغش لمديرية التجارة  بولاية الجزائر عمليات مراقبة الأسواق و المحلات المختصة في بيع الملابس  والأحذية والألعاب و التي تعرف إقبالا كبيرا في الأيام الأخيرة من رمضان من  قبل العائلات.

 و أوضح العياشي دهار ممثل مديرية  التجارة اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، أن أعوان الرقابة وقمع الغش لمديرية  التجارة بالعاصمة شرعوا عمليا في تكثيف الرقابة على سوق الألبسة والأحذية  والألعاب ، تحسبا لحلول عيد الفطر المبارك ،دون إغفال باقي المواد الغذائية  واسعة الاستهلاك و لاسيما المواد التي تدخل في صناعة الحلويات التي تقبل عليها  العائلات بكثرة خلال هذه الفترة.

 و قال أن "الإقبال الكبير" الذي تشهده هذه المحلات من قبل العائلات  الجزائرية و حتى من مختلف شرائح المجتمع بحلول الأسبوع الثالث من شهر رمضان  الكريم ،حتم على الأعوان بذل المزيد من الجهد لضمان مراعاة التجار للمقاييس  المطلوبة في هذه السلع.

و أضاف أن الأعوان يحرصون خلال عملية المراقبة على التأكد من وجود  الوسم من عدمه في السلع المعروضة و الذي يؤكد هوية المنتج من عدمه ،وهو ما يسمح أيضا  بمحاربة المنتجات المقلدة ، إلى جانب التأكد من إعلام المستهلك بأسعار  المنتجات المعروضة عليه.

كما يحرص أعوان المديرية على التأكد من فوترة السلع المعروضة للبيع بمختلف  المحلات والأسواق و المساحات التجارية بالعاصمة، وذلك لمواجهة ظاهرة التهرب  الضريبي و كل أشكال الاحتيال التي قد يلجأ إليها المتعامل الاقتصادي ،مبرزا أن سوق الألعاب أيضا و التي تعرف رواجا كبيرا خلال هذه الفترة تخضع لرقابة مكثفة  ليس فقط من حيث الممارسات التجارية  و إنما لمطابقة  النوعية كونها موجهة لشريحة عمرية معرضة للإصابات إذا ما تعلق الأمر بألعاب  خطيرة. 

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